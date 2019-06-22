Сенсация в легчайшем весе: Сото нокаутировал Акосту

Новости спорта: Молодой мексиканец невероятным образом одолел пуэрториканца.

Сегодня, 22 июня, в Калифорнии (США) прошел бой между чемпионом мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе Анхелем Акостой и аутсайдером Элвином Сото.

Претендент на титул досрочно завершил поединок и сенсационно стал новым обладателем титула WBO.

В третьем раунде экс-чемпион был отравлен в нокдаун после удачной серии ударов Сото. Акоста, в свою очередь, был обескуражен тем, как проходит поединок, поскольку он являлся безоговорочным фаворитом.

Однако, пуэрториканец не собирался просто так отдавать победу и неоднократно демонстрировал свое превосходство в ударной мощи.

Во второй половине боя боксеры все чаще оказывались в клинче, и, казалось бы, Акоста без проблем защитит свой титул. Однако, в 12 раунде мексиканец поразил соперника левым хуком. Экс-чемпион начал шататься, а Сото принялся добивать соперника.

В итоге, судья принял неоднозначное решение досрочно завершить бой, результатом которого стала сенсационная победы Элвина Сото.