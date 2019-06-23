Энди Руис порадовал маму после боя с Джошуа

Новости спорта: Энди Руис рассказал о своей первой покупке с гонорара за бой с Джошуа.

Мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) в интервью BoxingScene рассказал о своей первой покупке с гонорара за бой с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

«В первую очередь я купил автомобиль для мамы. Это была первая покупка, совершенная за полученные от поединка деньги. Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Так что она заслужила новую крутую тачку».

Ранее Руис заявил, что не верит в слухи о нокауте британца перед боем.