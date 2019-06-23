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Гарсия о Ломаченко: Вероятно, он хуже, чем Пакьяо в лучшие годы

Гарсия о Ломаченко: Вероятно, он хуже, чем Пакьяо в лучшие годы
15:23 Сегодня Телеграф ua.tribuna Фото: Твиттер

Новости спорта: Роберт Гарсия, оценивая мастерство Мэнни Пакьяо, сравнил его с Василием Ломаченко.

Известный тренер Роберт Гарсия дал оценку спортивного мастерства Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО).

«Сложно подготовиться к Пакьяо, поскольку ты не можешь отыскать спарринг-партнеров, которые дерутся, как он. Кого можно найти?

Может, пригласить в качестве спарринг-партнера Василия Ломаченко? Вероятно, он хуже, чем Пакьяо в лучшие годы. Вы никого не подберете для спаррингов.

Можно пригласить несколько левшей, но ни один из них не будет двигаться так же быстро, как Пакьяо. Как говорил после боя с Мэнни Брэндон Риос, ему казалось, что его одновременно бьют восемь бойцов.

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Таких боксеров, как Пакьяо, больше нет. Однако сейчас ему уже 40 лет. Он не становится моложе. Кит Турман – молодой, сильный боец, прирожденный полусредневес. Так что для Пакьяо этот бой тоже не будет легким», – сказал Гарсия.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Роберт Гарсия, Василий Ломаченко.
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