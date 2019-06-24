Тайсон Фьюри: Пенсия? Мне только недавно "стукнуло" 30

Новости спорта: Британец Тайсон Фьюри развеял слухи об уходе на пенсию.

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что пока что не собирается завершать карьеру.

"Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я влюблен в бокс. И вообще, планирую боксировать до тех пор, пока смогу. Пенсия? Не хочу об этом думать. Мне только недавно "стукнуло" 30. Боюсь, у меня еще впереди минимум 10 лет карьеры. Так что я буду радовать и развлекать всех шикарными шоу.

Рейтинги? Стараюсь на них не смотреть, но мне нравится рейтинг по версии журнала The Ring. Эти парни точно разбираются в боксе. Я же занимаю в нем первое место, так что это точно самый честный рейтинг", - приводит слова Фьюри WorldBoxingNews.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июня Фьюри добыл яркую победу над Томом Шварцем.

Ранее сообщалось, что Тайсон может провести свой следующий бой против болгарина Кубрата Пулева.