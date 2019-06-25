Промоутер Усика: Пришла новость, которую мы ожидали

Новости спорта: Промоутер украинского боксера приоткрыл занавес его следующего боя.

Промоутер Александр Красюк дал развернутое интервью, в котором рассказал, когда следует ожидать возвращения Александра Усика в ринге. По словам Красюка, дебютный бой украинца в супертяжелом весе запланирован на сентябрь, но больше подробностей он рассказать пока не может.

«На самом деле, мы пока не определились с окончательной датой. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу».

«Такам? Он есть среди вариантов. Но вы же видели – сейчас он не в приоритете. Вчера пришла новость, которую мы ожидали. Делаем расклады и возможные сценарии».

«Усик не хочет драться с Поветкиным из-за политических моментов? Александр, как и любой другой боксер, – источник принятия решений, главный стержень принятия решений. Менеджер или промоутер всего лишь предлагает боксеру, а окончательное решение принимает боксер. Ему выходить в ринг и делать свою роботу. Мы прислушиваемся к мыслям Александра. Он сказал, что ему было бы некомфортно боксировать из-за причин, которые он огласил. Мы работаем, принимая во внимание его мысли».

«Не слишком ли быстро будет проведет один бой в супертяжелом весе, после чего боксировать с победителем пары Джошуа – Руис? Что значит «быстро»? Пророчили же, что и чемпионом мира, и абсолютным чемпионом он быстро станет. Если человек может это сделать, то можно определить, когда – уже вовремя. Когда Господь дает такой шанс – это и есть вовремя».

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что возвращение Александра Усика в ринг также ожидается в сентябре.

Свой дебютный бой в супертяжелом весе Александр Усик должен был провести 25 мая, но из-за травмы бицепса его поединок против Карлоса Такама пришлось перенести.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.