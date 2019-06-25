Официально. Бриедис - новый чемпион WBO в 1-м тяжелом весе

Новости спорта: Судьба пояса после боя с Гловацки оставалась неизвестной.

Польский боксер Кшиштоф Гловацки больше не является чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе – об этом стало официально известно после обновления рейтингов Всемирной боксерской организации.

Новым чемпионом WBO в весе до 91 кг стал Майрис Бриедис, который 15 июня в Риге в спорной бою победил Гловацки техническим нокаутом в третьем раунде.

Несмотря на победу Бриедиса, было неясно, получил ли латыш чемпионский пояс, потому как были заявления, что в последний момент WBO не санкционировала бой.

Присутствие Бридиса в качестве чемпиона в новом рейтинге означает, что WBO, все же был "допущен" к поединку.