Боксер Хижняк пробился в 1/2 финала Европейских игр-2019

Новости спорта: Украинский боксер Александр Хижняк пробился в 1/2 финала Евроигр-2019.

В рамках пятого соревновательного дня на боксерском турнире Европейских игр прошли первые поединки 1/4 стадии соревнований, а также определились все заключительные участники четвертьфиналов турнира.

Самое главное - сборная Украины получила первого медалиста боксерского турнира Европейских игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

После победы в своем третьем поединке на Евроиграх-2019 в полуфинал удалось пробиться лидеру сборной Украины в весе до 75 кг Александру Хижняку. По результатам поединка против российского боксера Глеба Бакши, украинец одержал уверенную победу со счетом 4:1 и гарантировал себе место на медальном подиуме турнира.

Не менее важными стали и еще две победы, которые завоевали для украинской команды харьковчане Юрий Шестак (весовая категория 60 кг) и Ярослав Харцыз (64 кг). Таким образом, боксеры присоединились к мощной команде четвертьфиналистов от Украины и уже сегодня, 26 июня, проведут поединки за награды.

Как сообщалось, 25 июня копилка сборной Украины на II Европейских играх, проходящих в Минске (Беларусь), пополнилась 19-ю медалью - "серебро" в синхронных прыжках на батуте выиграл дуэт в составе Светланы Малковой и Марины Кийко. Таким образом, в активе "сине-желтых" на данный момент 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.