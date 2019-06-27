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"Я был пуст": Ковалев назвал причину поражения в первом бою с Альваресом

"Я был пуст": Ковалев назвал причину поражения в первом бою с Альваресом
06:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Ковалев прокомментировал свое поражение в первом бою с Элейдером Альваресом.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалев в преддверии боя с Энтони Ярдом назвал причины своего поражения от Элейдера Альвареса.

"Считаю, что Ярд опаснее Михалкина и даже Альвареса. Элейдер — не бьющий. Когда я упал в первом поединке с ним, это не был нокаут. Просто я был настолько пуст, что падал от ударов, как кегли от шара в боулинге.

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Честно, в том бою я давал себе первые три раунда. Понимал, что если не выиграю в них, то потом шансов уже не будет. Но даже в этих трёх раундах я ничего не смог сделать. В четвёртом раунде я отдал свои последние силы, по-моему, даже удалось болтануть Альвареса. После этого бой закончился. Даже когда я упал, в силу своего характера, не мог сказать "стоп". Но в тот момент мне было абсолютно без разницы, что происходит вокруг меня. Не было никакой энергии, я был пуст", — приводят слова Ковалёва "Известия".

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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