Соперник Амира Хана попал в серьезную аварию

Новости спорта: Боксер Нираджи Гоята сильно травмировал голову.

Известный индийский боксер Нираджи Гоята попал в серьезную аварию. Его поединок против экс-чемпиона мира в полусреднем весе Амира Хана - не состоится. Об этом сообщил промоутер индийца Билл Досанж газете Indian Express.

"К сожалению, поединок Нираджи Гояты против Амира Хана не состоится. Мой подопечный попал в страшное ДТП, которое нанесло ему серьезные травмы головы, лица и левой руки.

Сейчас с ним все нормально, он находится в больнице", - сообщил Досанж.

Стоит отметить, что новым соперником Амира Хана станет 33-летний Билли Диб, представляющий Австралию.