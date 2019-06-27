Сауль Альварес получил особый титул от WBC

Новости спорта: Всемирный боксерский совет (WBC) отметил заслуги мексиканского средневеса Сауля Альвареса.

"На нашем недавнем заседании в Гонолулу Совет управляющих принял и внес в статут WBC правило номер 3.26, которое предусматривает чемпиона франшизы WBC. Это – специальный титул, которым организация может наградить действующего чемпиона, который также является элитным боксером и который достиг и поддерживает самые высокие показатели в спорте.

Чемпионский совет может назначить в каждой весовой категории по одному чемпиону франшизы. У такого чемпиона будет особенный статус, но также будут и обязанности, в том числе обязательные защиты.

Альварес представляет WBC в течение 11 лет с выдающимися результатами в его профессиональной карьере", - говорится в заявлении WBC.

Сауль Альварес в последнем бою решением судей остановил Дэниела Джейкобса и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям (WBC, WBO, IBF).