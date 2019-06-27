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Представитель МОК: AIBA необходимо немедленно заняться реформами

Представитель МОК: AIBA необходимо немедленно заняться реформами
20:21 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Ранее МОК лишил AIBA признания с возможностью восстановления своего членства после Олимпиады-2020.

Член исполкома МОК Ненад Лалович, который руководит группой, отслеживавшей процесс реформирования AIBA, прокомментировал решение МОК лишить AIBA признания с возможностью восстановить свое членство после Олимпиады 2020 в Токио. По мнению Лаловича, являющегося также главой Международной федерации борьбы (United World Wrestling), которая ранее тоже сталкивалась с серьезными претензиями со стороны МОК, AIBA необходимо немедленно приступить к реформированию.

«Наиболее важным решением я считаю принятие новой конституции AIBA, которая бы всеми уважалась, — приводит слова Лаловича ТАСС. — Возможно ли, что национальные федерации создадут новую международную федерацию? Такая возможность тоже существует, но тогда им потребуется еще больше времени, я не уверен, что они успеют к следующим Олимпийским играм в 2024 году. Если они не отреагируют сейчас, то после уже будет поздно».

МОК лишил АИБА признания

Лалович также сообщил, что долги AIBA, которые сейчас оцениваются в 16 млн долларов, могут возрасти до 30 в связи с лишением членства в МОК, но ситуацию еще можно исправить, если немедленно приступить к действиям.

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Олимпийские игры, АИБА, Бокс, Олимпиада-2020, Новости бокса.
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