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Фьюри: У Джошуа был легкий соперник и жирный, как свинья

Фьюри: У Джошуа был легкий соперник и жирный, как свинья
10:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боксер полагает, что вариант легче найти будет сложно.

Линейный чемпион в хевивейте Тайсон Фьюри высказался касательно поражения Энтони Джошуа Энди Руису и потере всех поясов.

Также он ответил на высказывания своего соотечественника. Напомним, ЭйДжей заявил что хотел бы биться против таких же легких соперников, как Тайсон, намекая на Энди Руиса.

"Да, я слышал, что сказал Джошуа, будто бы ему хотелось снова вернуться к поединкам против легких боксеров. Но разве Руис не был легким? Лишь две недели на подготовку к бою и жирный, как свинья", - приводит слова Фьюри iFL TV.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что пока что не не собирается завершать карьеру.собирается завершать карьеру.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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