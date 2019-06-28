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Хирн: Фьюри не станет драться с Миллером

Хирн: Фьюри не станет драться с Миллером
13:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: По мнению промоутера, команда британца не станет рисковать.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн выразил сомнение о целесообразности линейному чемпиону в хэвивейте Тайсону Фьюри (28-0-1, 20 КО) проводить поединок с американцем Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО) в интервью изданию Express.

«Этот бой выглядит крайне сомнительно. Я знаю, что Боб Арум очень упорно пытается сделать так, чтобы Фьюри в следующем боя дрался с Уайлдером. Они не хотят снова платить Фьюри за избиение соперника уровня Тома Шварца. Это не принесет ESPN никакой выгоды. В этом нет никакого смысла. Они не хотят опять тратить деньги таким образом.

Так что Боб Арум попытается организовать бой против Уайлдера. Но я думаю, что его команда ответит так: Нет, мы согласны говорить только после поединка с Луисом Ортисом. Посмотрим, как все сложится. Я не ожидаю, что Фьюри будет драться с Джарреллом Миллером или другим нормальным соперником, если он планирует сразиться с Уайлдером в начале следующего года».

Сам британский супертяж считает Миллера элитным боксером, несмотря на допинговый скандал, в эпицентре которого оказался американец.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
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