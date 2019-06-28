Бельтран не вложился в вес перед боем с Комми

Новости спорта: Раймундо Бельтран не будет претендовать на титул Ричарда Комми.

Чемпион мира в легком весе Ричард Комми и бывший чемпион Раймундо Бельтран провели процедуру взвешивания перед своим поединком. По ее результатам Бельтран превысил лимит весовой категории на 700 грамм.

Ричард Комми показал вес 60,9 килограмм, а Раймундо Бельтран - 62 килограмм.

Согласно правилам Атлетической комиссии штата Калифорния, спортсмену предоставили 2 часа для сгонки лишнего веса, однако боксер отказался. Следовательно, Бельтран не будет претендовать на титул Комми.

Ранее Комми и Бельтран провели битву взглядов.