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Бельтран не вложился в вес перед боем с Комми

Бельтран не вложился в вес перед боем с Комми
13:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Раймундо Бельтран не будет претендовать на титул Ричарда Комми.

Чемпион мира в легком весе Ричард Комми и бывший чемпион Раймундо Бельтран провели процедуру взвешивания перед своим поединком. По ее результатам Бельтран превысил лимит весовой категории на 700 грамм.

Ричард Комми показал вес 60,9 килограмм, а Раймундо Бельтран - 62 килограмм.

Согласно правилам Атлетической комиссии штата Калифорния, спортсмену предоставили 2 часа для сгонки лишнего веса, однако боксер отказался. Следовательно, Бельтран не будет претендовать на титул Комми.

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Ранее Комми и Бельтран провели битву взглядов.

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Бокс, Новости бокса, Раймундо Бельтран, Ричард Комми.
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