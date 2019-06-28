Украинский боксер Выхрист нокаутировал Милуна в полуфинале Европейских игр-2019

Новости спорта: Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист победил хорвата Марко Милуна в полуфинальном бою Европейских игр-2019.

Хорватский боксер активно начал бой и выглядел быстрее украинца, но в конце первого раунда удар Выхриста отправил Милуна в нокдаун.

Во второй двухминутке хорват продолжал делать ставку на скорость, но удары украинца выглядели заметно тяжелее. Это привело к роковому сюжету для Милуна в третьем раунде, кода несколько пропущенных ударов выбили его из равновесия у канатов, и судья решил остановить бой и присудил украинцу досрочную победу.

Выхрист в финале Европейских игр поборется за золотую медаль в противостоянии с победителем боя француза Мурада Алиева и немца Нелви Тиафака.

Ранее Евгений Барабанов завоевал бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории до 69 кг.

В полуфиналах Европейских игр еще выступят украинские боксеры Николай Буценко и Александр Хижняк.