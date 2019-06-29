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Хирн: Ломаченко еще не подписал контракт на бой с Кэмпбеллом

Хирн: Ломаченко еще не подписал контракт на бой с Кэмпбеллом
16:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Менеджер сообщил, что переговоры между сторонами продолжаются.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал об особенностях организации поединка за титул WBC между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

"Мы договорились практически по всем пунктам. Но смотрите, что произошло. Я сказал представителям WBC: "Мы согласовали контракт. Бой может пройти на арене О2 в Лондоне. Но не спешите, дождитесь анонса". Через пять минут я вижу у них в соцсетях посты об этом. Я даже не успел поговорить с Кэмпбеллом об этом.

Обе стороны согласовали контракт, но Ломаченко еще не подписал его. Мы уже договорились о дате, деньгах, месте проведения. Обсудили все условия, которые не устраивали Ломаченко, вели переговоры с его промоутерами. Но контракт пока не подписан. А пока соглашение не подпишут обе стороны, мы не можем официально анонсировать бой. Но я думаю, что все разрешится на следующей неделе", - приводит слова Хирна IFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Кэмпбелл может состояться 31 августа в Лондоне.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Люк Кэмпбелл.
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