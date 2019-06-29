Арум: Лопес может сразиться с Комми за титул

Новости спорта: Боб Арум рассказал при каком условии Теофимо Лопес сразится за титул.

Если Теофимо Лопес выиграет свой следующий бой 19 июля, то сможет боксировать с чемпионом мира по версии WBO в легком весе Ричардом Комми. Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"Комми показал отличное выступление, он доказал, что его можно называть большим чемпионом. Бельтран продемонстрировал стойкость и храбрость. Теперь Теофимо Лопесу нужно сделать свою работу 19 июля, в бою с Накатани. Если он с этим справится, то в следующем бою он будет боксировать с Комми за титул. Это будет отличный бой", - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Комми заявил, что готов провести бой с Лопесом ради того, чтобы встретиться с Василием Ломаченко.

Напомним, Комми выиграл поединок против Раймундо Бельтрана, оформив технический нокаут.