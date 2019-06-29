Выхрист: Лучшего судейства, чем на Европейских играх, никогда не видел

Новости спорта: Виктор Выхрист прокомментировал свое золото Европейских игр.

Украинец Виктор Выхрист показал лучший результат в супертяжелом весе на Европейских играх. В финальном бою украинец одержал победу решением судей.

После боя Выхрист прокомментировал своего соперника, а также судейство, которое, по его словам, было очень профессиональным. Боксер также рассказал о травме, полученной в поединке.

"Я просто на седьмом небе, не могу передать словами. Бровь сейчас будем зашивать. Для меня очень важно это золото. Это был первый бой с этим соперником, хороший боец. Хорошо, что я с ним встретился и на будущее будем его изучать. Поединок закончился из-за рассечения. Врач запретил мне дальше боксировать, потому что рассечение глубокое. Судьи подсчитали очки и я победил.

Турнир прошел на высшем уровне, я впервые выступал на уровне такого масштаба. Беларусь, как Украина, на самом деле, очень хорошая страна, все приветливые. На самом деле, я себя чувствовал, как дома.

Эта победа - большой шаг перед Олимпийскими играми. Это был один из важнейших турниров перед Токио, возможно, самый важный.

Скажу честно, первый раз такое вижу, судейство просто лучшее, лучшего никогда не видел, клянусь. Все бои, все, что я видел, включая себя, все четко и правильно, каждый бой и каждый раунд", - сказал Выхрист.