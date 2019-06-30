Боксер Выхрист прокомментировал свою победу на Европейских играх-2019

Новости спорта: Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист завоевал золото Европейских игр в Минске.

После финального поединка боксер похвалил судейство, организацию и своего соперника.

"Я просто на седьмом небе, не могу передать словами. Бровь сейчас будем зашивать. Для меня очень важно это золото. Это был первый бой с ним, хороший боец. Хорошо, что я с ним встретился и на будущее будем его изучать. Поединок закончился из-за рассечения. Врач запретил мне дальше боксировать, потому что рассечение глубокое. Судьи подсчитали очки и я победил.

Турнир прошел на высшем уровне, я впервые выступал на уровне такого масштаба. Беларусь, как Украина, на самом деле, очень хорошая страна, все приветливые. На самом деле, я себя чувствовал, как дома. Эта победа – большой шаг перед Олимпийскими играми. Это был один из важнейших турниров перед Токио, возможно, самый важный.

Скажу честно, первый раз такое вижу, судейство просто лучшее, лучшего никогда не видел, клянусь. Все бои, все, что я видел, включая себя, все четко и правильно, каждый бой и каждый раунд".