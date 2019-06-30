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Де Ла Хойя предложил Эдди Хирну дружеское пари

Де Ла Хойя предложил Эдди Хирну дружеское пари
12:53 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Оскар Де Ла Хойя прокомментировал слова Эдди Хирна касательно следующего соперника Сауля Альвареса.

Британский промоутер Эдди Хирн в последние дни несколько раз в своих комментариях затрагивал тему следующего соперника Сауля «Канело» Альвареса в поединке, который он планирует провести 14 сентября. В частности, Хирн заявлял, что им должен стать победитель сегодняшнего боя между чемпионом WBO Деметриусом Андрейдом и Мацеем Сулецким, а также упоминал, что по его мнению команда Альвареса скорее всего попытается организовать поединок с Сергеем Ковалевым.

Эти высказывания спровоцировали ответную реакцию Оскара Де Ла Хойи, являющегося промоутером Альвареса. «Эдди Хирн, позволь мне самому позаботиться о Канело и его следующем сопернике, тебя это не касается, — написал Де Ла Хойя в Твиттере. — Лучше побеспокойся об организации реванша между Джошуа и Руисом на DAZN. Слышал, у тебя с этим проблемы».

Ковалев - главный фаворит на бой с Саулем Альваресом в сентябре

«Предлагаю дружеское пари, — отреагировал на это Хирн. — Спорим, что я организую свой бой раньше, чем ты».

Отметим, что накануне Хирн сообщил в интервью Sports Illustrated, что матч-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом состоится 29 ноября или 7 декабря в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», либо 14 декабря на стадионе в Кардиффе. Джошуа уже ознакомлен со всеми деталями, касающимися этих вариантов, и должен сделать свой выбор до конца текущей недели.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
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