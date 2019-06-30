Боксер Хижняк завоевал золото Европейских игр в Минске

Новости спорта: Украинец принес нашей стране очередную золотую медаль.

Сегодня на Европейских играх в Минске украинец Александр Хижняк провел финальный бой в весовой категории до 75 килограмм против итальянца Сальваторе Кавальяро. Хижняк одержал победу единогласным решением судей.

Это четвертая медаль для Украины в боксе на Европейских играх — ранее золото завоевал Виктор Выхрист, бронзу — Евгений Барабанов. Также сегодня серебро завоевал Николай Буценко.

Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 42 медали (12 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.