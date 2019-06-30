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"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс

"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
22:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец сосредоточится на другой деятельности.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс и заявил, что собирается заняться другой деятельностью.

"Я принял решение перестать боксировать и заняться другой деятельностью. Никогда не думал, что поражение в бою с Энтони Джошуа станет для меня победным. У меня за плечами очень много побед, но после этого поединка на Уэмбли я осознал самое важное. Я привык думать, что поражений для меня не может существовать. Что поражение - это не вариант, но сегодня я знаю, что страстный проигрыш - это все-таки вариант", - приводит слова Кличко The Sun.

Отметим, что Владимир Кличко пять раз проигрывал в своей карьере. В 2017 году его одолел Энтони Джошуа, после чего украинец завершил карьеру.

Напомним, ранее Кличко-младший едва не погиб на яхте в Испании.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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