Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Сборная Испании выиграла молодежное Евро-2019
Сборная Испании выиграла молодежное Евро-2019
Шахтер - ЦСКА София. Видеообзор матча 30.06.2019
Шахтер - ЦСКА София. Видеообзор матча 30.06.2019

Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте

Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
07:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Абель Санчес считает, что у украинца нет нокаутирующего удара.

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что экс-абсолютному чемпиону мира Александру Усику будет нелегко выступать в супертяжелом дивизионе, поскольку украинцу будет не хватать ударной мощи.

Также мексиканец заявил, что хочет увидеть реванш своего подопечного с Усиком в хэвивейте.

"Мы всей командой хотим устроить бой с Усиком, чтобы взять реванш и поквитаться за то поражение. Если мы не будем готовы на 100%, то нам будет тяжело, но будущем мы с радостью согласимся на этот поединок. Тем более, если он пройдет в рамках хэвивейта.

Разница в габаритах между дивизионами окажется более сложной для Усика. Ему, в отличие от Гассиева, не хватает ударной мощи супертяжа, поэтому он будет получать урон. Мы с нетерпением ждем рематча. Этот бой можно легко устроить", - приводит слова Санчеса WBN.

Напомним, поединок между Гассиевым и Давейко пройдет 27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

Отметим, ранее тренер Гассиева заявил, что его подопечный чувствует себя превосходно в супертяжах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Абель Санчес, Александр Усик, Хэвивейт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
02 Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
03 Тоттенхэм готовит громкий трансфер
04 Выхрист – знаменосец сборной Украины на церемонии закрытия Европейских игр
05 Свитолина сыграет на Уимблдоне в новой форме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь