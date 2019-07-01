Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта: Абель Санчес считает, что у украинца нет нокаутирующего удара.

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что экс-абсолютному чемпиону мира Александру Усику будет нелегко выступать в супертяжелом дивизионе, поскольку украинцу будет не хватать ударной мощи.

Также мексиканец заявил, что хочет увидеть реванш своего подопечного с Усиком в хэвивейте.

"Мы всей командой хотим устроить бой с Усиком, чтобы взять реванш и поквитаться за то поражение. Если мы не будем готовы на 100%, то нам будет тяжело, но будущем мы с радостью согласимся на этот поединок. Тем более, если он пройдет в рамках хэвивейта.

Разница в габаритах между дивизионами окажется более сложной для Усика. Ему, в отличие от Гассиева, не хватает ударной мощи супертяжа, поэтому он будет получать урон. Мы с нетерпением ждем рематча. Этот бой можно легко устроить", - приводит слова Санчеса WBN.

Напомним, поединок между Гассиевым и Давейко пройдет 27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).

Отметим, ранее тренер Гассиева заявил, что его подопечный чувствует себя превосходно в супертяжах.