Тимоти Брэдли сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта: Тимоти Брэдли заявил, что Ломаченко побьет Кэмпбелла и заберет вакантный титул WBC в легком весе.

В интервью порталу Fino Boxing бывший чемпион мира в двух весовых категориях без сомнений заявил, что Ломаченко побьет Кэмпбелла и заберет вакантный титул WBC в легком весе.

"Если вы приставите ствол к моей голове и мне нужно будет выбрать, я скажу, что Ломаченко будет на вершине. Люк Кэмпбелл — непростой боец. Он также олимпийский чемпион, он выше, с большим размахом рук. Вы могли видеть в бою с Педрасой, как рост и размах рук создают проблемы для Ломаченко. Это отличный бой. Я считаю, Ломаченко раскусит его.

Люди видят Ломаченко первым в pound-for-pound, но я думаю, Теренс Кроуфорд первый. Но если он сможет объединить все титулы, ты с этим уже не поспоришь. Это будет огромное достижение, особенно за такое количество боёв, как у него", - сказал Брэдли.

Бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне. В ближайшее время ожидается официальное подтверждение поединка за три титула в легком весе.