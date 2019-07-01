Гарсия: Слышал, что Ломаченко может перейти в полусредний вес

Новости спорта: Майки готов спуститься в весе для боя с украинцем.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Майки Гарсия заявил, что до сих пор не подобрал соперника на следующий поединок.

Также американец выразил готовность провести бой с обладателем титулов WBA и WBO Василием Ломаченко, если тот перейдет в из легкого в первый полусредний вес.

"Я еще не определился со следующим оппонентом и до сих пор ищу варианты. Не знаю, останусь ли я вообще в полусреднем дивизионе или спущусь в первый полусредний. Нужно проанализировать все возможности. Я намерен провести еще один бой до конца текущего года.

Мне говорили, что Василий Ломаченко может перейти в первый полусредний вес. Если он это сделает, я готов спуститься в этот дивизион и провести поединок с ним", - приводит слова Гарсии ESPN.

Ранее сообщалось, что Ломаченко договорился о бое с британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул WBC в легком весе.