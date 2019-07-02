Руис о реванше с Джошуа: Мое имя войдет в историю

Новости спорта: Энди намерен победить Джошуа в реванше.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, как он наслаждается моментом славы после победы над Энтони Джошуа и как ему удается справляться с чрезмерным вниманием со стороны общественности.

"Моя жизнь кардинально изменилась. Когда-то это было только мечтой, но я много работал и в итоге достиг всего, чего хотел. Теперь я чемпион мира и это просто не передать словами.

Люди теперь ходят за мной, чтобы сфотографироваться или снять видео. Это очень приятно, поскольку я именно этого и хотел. Конечно, я не был готов к такой популярности, но все приходит со временем. Нужно не терять голову и наслаждаться моментом.

Мое имя войдет в историю, поскольку я - первый мексиканец, ставший чемпионом мира в супертяжелом весе. Я чувствую себя отлично, это стоило всех моих стараний. Я шел к этому с шести лет, поэтому не хочу, чтобы это были всего 15 минут славы. Я обязан победить Джошуа в реванше", - приводит слова Руиса Boxing Scene.