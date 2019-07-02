Дэвид Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта: Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй оценил перспективы Александра Усика (16-0, 12 КО) в хэвивейте.

"Все зависит от его рук. Я слышал противоречивые сообщения. Некоторые говорили, что он надорвал бицепс. Другие говорили, что он разорвал его полностью. Здесь большая разница. В одном случае нужна операция, чтобы прикрепить его. Даже если его рука будет идеальна на 100%, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперед и оказывает на тебя давление.

Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Он не большой панчер. Он не одноударный нокаутер, но он точно может тебя нокаутировать. Он просто не известен этим. Он известен своими умениями, своими движениями головой, своими углами. Но иногда тебе действительно нужно держать супертяжа на расстоянии своих рук, потому что ты мелкий парень. И тебе нужно уметь потрясать с одного удара.

Как Эвандер Холифилд, который перешел в супертяжи и нокаутировал Бастера Дагласа. Он не был большим панчером, но смог это сделать. Он смог тягаться с Ленноксом Льюисом, побить Джорджа Формена. Он владел силой удара, чтобы тягаться с супертяжами, потому что он был супертяжелым панчером. Я думаю, у Усика есть набор умений, чтобы сделать это. Есть ли у него сила удара для этого? Я не знаю", - заявил бывший соперник Владимира Кличко.

Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом весе осенью текущего года. Ожидается, что первым соперником украинца станет Карлос Такам.