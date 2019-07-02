Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом

Новости спорта: За бой против британца Люка Кэмпбелла украинец и его промоутерская компания получат 4 миллиона долларов.

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн подтвердил бой своего подопечного против Василия Ломаченко в Лондоне 31 августа.

По информации Sport Arena, главным камнем преткновения в переговорах между командами британца и украинца был гонорар Ломаченко. Промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко, настаивала на гонораре в размере 4 миллионов долларов. Хирн около месяца считал эти условия неприемлемыми, но, в конце концов, согласился на них. Таким образом, 31 августа Василий заработает рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере.

Отметим, что после выплат комиссии своему менеджеру, промоутерской компании и налогов у Ломаченко остается около 50 процентов от этой суммы. Плюс, украинец делит гонорар пополам со своим тренером и отцом — Анатолием Ломаченко. Таким образом, за бой против Кэмбелла Василий заработает 1 миллион долларов «чистыми».

Ломаченко и Кэмпбелл будут драться за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который остался вакантным после того, как от него отказался Майки Гарсия.

Последним соперником Василия остается Энтони Кролла, которого он нокаутировал в четвертом раунде, защитив чемпионские поясы WBO и WBA.