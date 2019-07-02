Тренер Уайлдера раскритиковал Тайсона Фьюри

Новости спорта: Джей Диз считает, что Тайсону нужен соперник посильнее Шварца.

Тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Джей Диз высказался о промежуточном бое Тайсона Фьюри, в котором он без труда нокаутировал Тома Шварца. Кроме того, специалист поделился мнением о возможном втором бое его подопечного с британцем.

"Тайсо Фьюри вышел на бой со Шварцем полным уверенности и в отличной форме. Он супертяжеловес, поэтому ему не нужно устраивать весосгонку, чтобы выглядеть привлекательно. Фьюри и его тренер Бен Дэвисон все правильно сделали. Однако, я думаю, что Тайсону нужен более серьезный оппонент, чем Том Шварц.

С кем бы Фьюри не боксировал, он не сможет подготовиться к Деонтею. Что касается The Ring, то он не поставил Уайлдера и Фьюри на свою обложку перед их поединком. Они даже не соизволили написать статью или новость. Это был главный мегафайт в хэвивейте за последние 20 лет, а они о нем молчали. На месте Фьюри я бы отказался от их признания", - приводит слова Диза WBN.

Напомним, ранее промоутер Уайлдера заявил, что его клиент проведет два боя в ближайшие месяцы.