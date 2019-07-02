Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Тренер Уайлдера раскритиковал Тайсона Фьюри

Тренер Уайлдера раскритиковал Тайсона Фьюри
22:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Джей Диз считает, что Тайсону нужен соперник посильнее Шварца.

Тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Джей Диз высказался о промежуточном бое Тайсона Фьюри, в котором он без труда нокаутировал Тома Шварца. Кроме того, специалист поделился мнением о возможном втором бое его подопечного с британцем.

"Тайсо Фьюри вышел на бой со Шварцем полным уверенности и в отличной форме. Он супертяжеловес, поэтому ему не нужно устраивать весосгонку, чтобы выглядеть привлекательно. Фьюри и его тренер Бен Дэвисон все правильно сделали. Однако, я думаю, что Тайсону нужен более серьезный оппонент, чем Том Шварц.

С кем бы Фьюри не боксировал, он не сможет подготовиться к Деонтею. Что касается The Ring, то он не поставил Уайлдера и Фьюри на свою обложку перед их поединком. Они даже не соизволили написать статью или новость. Это был главный мегафайт в хэвивейте за последние 20 лет, а они о нем молчали. На месте Фьюри я бы отказался от их признания", - приводит слова Диза WBN.

Напомним, ранее промоутер Уайлдера заявил, что его клиент проведет два боя в ближайшие месяцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джей Диз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Дэвид Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте
03 Реал определился с будущим Лунина
04 Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
05 Макгрегор бросил вызов Мейвезеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь