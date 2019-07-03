Альварес вернется на ринг в сентябре

Новости спорта: Имя соперника Сауля Альвареса пока что неизвестно.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе вернется на ринг осенью. Об этом сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

По информации источника, мексиканец проведет следующий бой 14 сентября на территории США - в Лас-Вегасе или Техасе.

В данный момент Альварес испытывает проблемы с коленом, однако операция ему не потребуется.

Напомним, в начале мая мексиканец Альварес победил Даниэля Джейкобса в Лас-Вегасе в объединительном бою.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Сауля может стать россиянин Сергей Ковалев. Сам Сергей отметил, что не будет напрашиваться в соперники мексиканскому чемпиону.