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Ковалев и Ярд проведут бой 24 августа

Ковалев и Ярд проведут бой 24 августа
15:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок, вероятно, 24 августа 2019 года.

Соперником россиянина станет официальный претендент на титул Энтони Ярд. При этом, скорее всего, встреча пройдёт в России, сообщает Boxingnews24.

Первоначально провести этот поединок планировалось в июне 2019 года. Бой должен был пройти в Челябинске, но тогда стороны не сумели договориться. В дальнейшем в WBO назначили промоутерские торги по этому бою, но, судя по всему, стороны сумели договориться без проведения соответствующей процедуры.

Ковалев: Готов принять любой бой

Сергей Ковалёв минуший поединок провёл в феврале 2019 года, когда победил единогласным решением судей Элейдера Альвареса и вернул титул по версии WBO.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Энтони Ярд.
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