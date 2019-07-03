Ковалев и Ярд проведут бой 24 августа

Соперником россиянина станет официальный претендент на титул Энтони Ярд. При этом, скорее всего, встреча пройдёт в России, сообщает Boxingnews24.
Первоначально провести этот поединок планировалось в июне 2019 года. Бой должен был пройти в Челябинске, но тогда стороны не сумели договориться. В дальнейшем в WBO назначили промоутерские торги по этому бою, но, судя по всему, стороны сумели договориться без проведения соответствующей процедуры.
Сергей Ковалёв минуший поединок провёл в феврале 2019 года, когда победил единогласным решением судей Элейдера Альвареса и вернул титул по версии WBO.