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Такам рассказал, как победит Усика

Такам рассказал, как победит Усика
08:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Карлос Такам уверен в своей победе над украинским боксером.

Камерунский боксер Карлос Такам заявил о готовности встретиться в ринге с Александром Усиком.

Напомним, украинец должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в поединке с Карлосом, однако бой был отменен из-за травмы Александра.

"Я очень расстроился, когда узнал, что бой с Усиком сорван. Мне ведь об этом сообщили всего за две недели до выхода в ринг. Хочу, чтобы он поскорее восстановился, потому что уже не могу дождаться нашего боя.

Я точно его нокаутирую, в этом нет сомнений. Он ведь никогда ранее не проигрывал в профи-ринге, да? Что ж, со мной ему не избежать фиаско. Он еще никогда не боксировал с супертяжами, что точно сыграет мне на руку", - приводит слова Такама Sky Sports.

Ранее сообщалось, что дебют Усика в супертяжелом весе может перенестись на октябрь. Кроме того, тренер Гассиева заявил, что хочет увидеть реванш своего подопечного и украинца в хэвивейте.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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