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Четверг, 04.07.2019
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Такам готов встретиться с Уайлдером и Фьюри

Такам готов встретиться с Уайлдером и Фьюри
15:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Карлос признался, что до сих пор мечтает о чемпионском титуле.

Камерунский боксер Карлос Такам выразил желание провести поединки с обладателем титулов WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и линейным чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Также будущий соперник Александра Усика рассказал, что думает о победе Энди Руиса над Энтони Джошуа.

"Бой Джошуа с Руисом? Я не могу сказать, что результат встречи меня шокировал. Хочу лишь, чтобы Энтони вернулся и выиграл реванш. Готов после этого еще раз встретиться с Джошуа.

Я до сих пор живу мечтой, что могу стать чемпионом. Моя мотивация? Бой за чемпионский пояс. Я уверен, что время для этого пришло. Мне все равно, с кем боксировать. Уайлдер или Фьюри, - без разницы. Я готов встретиться с каждым из них в любое время", - приводит слова Такама Sky Sports.

Ранее Карлос заявил, что нокаутирует Усика в его дебютном поединке в хэвивейте.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Карлос Такам.
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