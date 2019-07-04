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Уайт назвал лучших боксеров хэвивейта

Уайт назвал лучших боксеров хэвивейта
12:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Диллиан Уайт назвал американца Энди Руиса сильнейшим бойцом в своем дивизионе.

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт назвал американца Энди Руиса сильнейшим бойцом в своём дивизионе. Себя Уайт поставил на четвёртую строчку в топ-10.

«Не поймите меня неправильно, Тайсон Фьюри — прекрасный боксёр, но как можно после боя с Деонтеем Уайлдером переключиться на Тома Шварца? Как можно после такого считаться сильнейшим?

Руис? Я поставил его на первое место, потому что он победил Джошуа, которому принадлежали четыре пояса», — цитирует Уайта TalkSPORT.

Так выглядит первая пятёрка рейтинга Уайта: Энди Руис, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри.

Напомним, Руис 1 июня сенсационно победил британца Энтони Джошуа и завоевал четыре чемпионских титула. Изначально Джошуа должен был драться с Джарреллом Миллером, но его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис, Диллиан Уайт.
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