Кролла сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта: Экс-соперник Василия Ломаченко высоко оценил шансы Люка Кэмпбелла.

Боксер Энтони Кролла, который в своем прошлом поединке без вопросов проиграл Василию Ломаченко, оценивает будущего соперника украинца - Люка Кэмпбелла.

«Мы с Люком очень сильно отличаемся по стилю. Я бы сказал, что мы совершенно разные боксеры, и стиль Кэмпбелла подходит куда больше, чтобы дать Ломаченко отпор. Люк - Олимпийский чемпион, у него была фантастическая карьера в аматорах».

«Все будет зависеть от того, насколько агрессивным выйдет в ринг Ломаченко. Думаю, первые раунды все-таки будут осторожными. Мне кажется, с чисто боксерской точки зрения мы увидим бокс высочайшего качества от двух сильных боксеров».

«Люк значительно больше своего соперника, и интересно посмотреть, как долго он сможет удерживать Ломаченко на дистанции. Слабости Ломаченко? Я их в ринге не увидел».

«Иногда нужно быть честным перед самим собой. Василий на несколько уровней сильнее. Я увидел в ринге близкого к совершенному боксера», - сказал Кролла.

Бой Ломаченко - Кэмпбелл запланирован на 31-е августа.