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Уайт: Паркер не входит в мои планы

Уайт: Паркер не входит в мои планы
11:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Британца не интересует данный поединок.

Британец Диллиан Уайт, выступающий в супертяжелом дивизионе, заявил, что не собирается биться с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером, так как побил его год назад.

"Джозефа нет в моих планах. Я уже год назад его победил, для чего мне снова думать о бое с ним? Он уже в моем послужном списке. Поэтому я не буду его рассматривать его как оппонента, хоть он в этом и заинтересован. Он вместе со своим промоутером Дэвидом Хиггинсом говорит ерунду.

Поединок между Паркером и Леапаи? Ужасно. Я не понимаю, что там было и что советовал Паркеру его наставник Кевин Барри. Таким противникам, как Алекс, нужно просты сносить голову", - цитирует боксера sports.masters-bet.com.

Напомним, что новозеландец Джозеф Паркер одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Леапаи.

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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