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"Иди играй в баскетбол": Турман обратился к Пакьяо

"Иди играй в баскетбол": Турман обратился к Пакьяо
13:45 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Американец уверен в своей победе в грядущем бою.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман заявил, что карьера его будущего соперника Мэнни Пакьяо, бой с которым пройдет 20 июля, близится к концу. Американец считает, что известному филиппинцу пора заканчивать с боксом и нужно заняться баскетболом.

"Я уверен, что бег его песочных часов практически подошел к концу. Осталось совсем немного. Иди играй в баскетбол, Мэнни! Ты ведь сам говорил, что тебе нравится ежедневно играть в баскетбол. Так иди же, бросай по кольцам со своими друзьями.

Да, у него практически нет седины. Он на самом деле выглядит моложе своих лет. Он выглядит, как 15-летний мальчик. Но двигается ли он так же, как в 15 лет? Восстанавливается ли после пропущенных ударов так же, как молодой боец?

Он говорит, что хорошо себя чувствовал после последнего поединка. Но это как раз объяснимо, потому что он не пропустил ничего серьезного ни в голову, ни в туловище. А теперь посмотри, как он отойдет от 12 раундов со мной", - приводит слова Турмана Boxing Scene.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман.
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