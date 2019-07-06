Экс-чемпион мира рассказал, за счет чего Кэмпбелл может победить Ломаченко

Новости спорта: Экс-чемпион мира в легком весе Терри Флэнаган прокомментировал грядущее противостояние Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Терри Флэнаган поделился мнением о титульном бое обладателя поясов WBO и WBA Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла, который состоится 31 августа в Лондоне.

Британец считает, что у его соотечественника есть неплохие шансы одолеть чемпиона за счет своего превосходства в габаритах.

"Бой Ломаченко и Кэмпбелла - это отличное противостояние. Считаю, у Люка есть хорошие шансы на успех. Он намного крупнее Ломаченко, но Василий - боксер другого уровня, что он ранее продемонстрировал. Уверен, что у Ломаченко будут проблемы с Кэмпбеллом.

Ричард Комми? Я бы одолел его уже на следующей неделе, если мы боксировали. Хочу стать двукратным чемпионом мира. Собираюсь спуститься в легкий вес. Считаю, что у меня отличные шансы добиться своей цели в этом дивизионе", - приводит слова Флэнагана IFL TV.