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Суббота, 06.07.2019
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"Нельзя обмануть время": Арум не верит в успех Головкина в бою с Альваресом

"Нельзя обмануть время": Арум не верит в успех Головкина в бою с Альваресом
02:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боб Арум в Казахстане высказал мнение о Геннадие Головкине.

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что в потенциальном третьем поединке Генадия Головкина с Саулем Альваресом больше шансов на успех у мексиканца. Причиной этому является возраст казахстанца, уверен промоутер.

"Дело в том, что с годами Головкин теряет в скорости. Это неизбежное старение.

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Джонатан Бэнкс был хорошим тренером для Владимира Кличко, хорошо знает бокс. Но, опять же - нельзя обмануть время. Вы можете прекрасно справляться с работой, но годы все равно берут свое. Спорт так устроен, что молодые атлеты сменяют прежних звезд", - цитирует Арума sports.kz.

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Бокс, Геннадий Головкин, Боб Арум, Новости бокса.
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