"Нельзя обмануть время": Арум не верит в успех Головкина в бою с Альваресом

Новости спорта: Боб Арум в Казахстане высказал мнение о Геннадие Головкине.

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что в потенциальном третьем поединке Генадия Головкина с Саулем Альваресом больше шансов на успех у мексиканца. Причиной этому является возраст казахстанца, уверен промоутер.

"Дело в том, что с годами Головкин теряет в скорости. Это неизбежное старение.

Джонатан Бэнкс был хорошим тренером для Владимира Кличко, хорошо знает бокс. Но, опять же - нельзя обмануть время. Вы можете прекрасно справляться с работой, но годы все равно берут свое. Спорт так устроен, что молодые атлеты сменяют прежних звезд", - цитирует Арума sports.kz.