WBO не усмотрела нарушений в бою Бриедис - Гловацки

Новости спорта: WBO рассмотрела протест польского боксера.

Всемирная боксерская организация (WBO) рассмотрев протест поляка Кшиштофа Гловацки на действия Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, признала победу латвийца честной.

Руководство организации не увидело нарушений в том поединке и поздравило латвийца с победой, сообщив, что он получил свой чемпионский пояс. Таким образом, Гловацки потерял шансы на пересмотр боя.

Бриедис досрочно победил Гловацки, а рефери, остановивший бой в третьем раунде, по мнению команды поляка, не реагировал на грубые действия латыша.