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WBO не усмотрела нарушений в бою Бриедис - Гловацки

WBO не усмотрела нарушений в бою Бриедис - Гловацки
23:28 Пт, 5 Июль 2019 Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер wbsuperseries

Новости спорта: WBO рассмотрела протест польского боксера.

Всемирная боксерская организация (WBO) рассмотрев протест поляка Кшиштофа Гловацки на действия Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, признала победу латвийца честной.

Руководство организации не увидело нарушений в том поединке и поздравило латвийца с победой, сообщив, что он получил свой чемпионский пояс. Таким образом, Гловацки потерял шансы на пересмотр боя.

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Бриедис досрочно победил Гловацки, а рефери, остановивший бой в третьем раунде, по мнению команды поляка, не реагировал на грубые действия латыша.

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Бокс, Новости бокса, Кшиштоф Гловацки, Майрис Бриедис, Кшиштоф Гловацки - Майрис Бриедис.
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