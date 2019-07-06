Тайсон: Ломаченко - лучший

Новости спорта: Легендарный боксер Майк Тайсон считает Ломаченко лучшим, но пока не готов говорить о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Тайсон приехал в Киев по приглашению ТМ Parimatch и принял участие в пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества с этой компанией, где он будет работать в качестве амбасадора.

- Ломаченко и Усик. Что можете сказать о них?

- Ломаченко лучший, это все, что я могу сказать об этом парне. Он невероятный. Но я с ним, к сожалению, не знаком.

Что касается Усика и его перспектив в супертяжелом весе, то пока не могу о нем ничего сказать.

- Кто на ваш взгляд номер один в супертяжелом весе?

- Я не знаю ответа на этот вопрос. Может, у вас есть ответ? Вот видите, вы тоже не знаете.

- Майк, знаете что есть список плохих парней в спорте и вы занимаете в нем третье место...

- (Перебивает). Я третий? А кто первый? Луис Суарес? Я не знаю этого парня. Он тоже кусался? Я не уверен, что его штрафовали на три миллиона долларов за это. Когда будете составлять такой список, я должен быть на первом месте.