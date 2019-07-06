В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон

Новости спорта: Знаменитый бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон приехал в Киев.

Ранним утром в субботу, 6 июля, в Champion Hall в рамках проекта "Breakfast with Champions" TM Parimatch состоялась встреча украинских журналистов с легендарным боксером Майком Тайсоном.

Американский экс-боксер принял участие в пресс-конференции, посвященной началу сотрудничества с этой компанией, где он будет работать в качестве амбасадора.

Он прилетел накануне вечером и успел позаниматься спортом, также, как и сегодня в 5 утра повторил занятия.

- Ломаченко и Усик. Что можете сказать о них?

- Ломаченко лучший, это все, что я могу сказать об этом парне. Он невероятный. Но я с ним, к сожалению, не знаком.

Что касается Усика и его перспектив в супертяжелом весе, то пока не могу о нем ничего сказать.

- Кто на ваш взгляд номер один в супертяжелом весе?

- Я не знаю ответа на этот вопрос. Может, у вас есть ответ? Вот видите, вы тоже не знаете.

- Майк, знаете что есть список плохих парней в спорте и вы занимаете в нем третье место...

- (Перебивает). Я третий? А кто первый? Луис Суарес? Я не знаю этого парня. Он тоже кусался? Я не уверен, что его штрафовали на три миллиона долларов за это. Когда будете составлять такой список, я должен быть на первом месте.

Также, Майк Тайсон поведал о своем хобби - разводить голубей, которых у него больше 3 тысяч.

На вопрос журналистов о встречи в Киеве с братьями Кличко Тайсон сказал, что предварительных договоренностей о таковой не было.

Отмечается, что 30 июня Тайсону исполнилось 53 года, в связи с чем ему подарили булаву, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого.