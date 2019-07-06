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Тайсон Фьюри: Кличко - великий чемпион, но я вообще не уважаю его как личность

Тайсон Фьюри: Кличко - великий чемпион, но я вообще не уважаю его как личность
18:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Британский супертяжеловес выдал в эфир подробности боя с украинцем.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (28–0–1, 20 КО) наговорил много плохого про экс-чемпиона мира Владимира Кличко. По словам британца, накануне их боя Кличко прибегал к различным средствам, чтобы одержать победу:

«Кличко был хорошим чемпионом и построил отличную карьеру, но я вообще не уважаю его как личность. Он хронический мошенник и завистник. Перед боем с Кличко я был явным аутсайдером, мои шансы оценивали как один к десяти. Победа для него была настолько важной, что Владимир был готов на все, даже на обман.

Сначала во время взвешивания весы показали мне аномально низкий вес. Вопрос правильно решился только со второй попытки. Таким образом Кличко пытался повлиять на меня психологически. Владимир носил специальные ботинки, чтобы казаться одного роста со мной. Кроме того, уверен, что для боя Кличко хотел использовать слишком мягкий канвас. Украинец специально готовился к такому покрытием на ринге, а я оказался на нем впервые. Но в результате настил все же заменили. Меня заставили биться в неудобных перчатках, а представителям моей команды не позволили наблюдать за тейпированием Кличко.

Впервые за долгое время он боксировал с человеком, который заботился не о том, сколько заработает, а о том, чтобы отобрать его пояса. Я очень хотел победить. Если он исполнял такое со мной, как много других бойцов пострадали от трюков Кличко в течение его карьеры? И как много людей нуждались в деньгах и ничего не говорили об этом?»

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