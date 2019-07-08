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Чисора готов провести реванш с Такамом

Чисора готов провести реванш с Такамом
09:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Первый бой между боксерами состоялся в июле 2018 года.

Британский боксер Дерек Чисора, который в своем следующем бою встретится с поляком Артуром Шпилькой, выразил желание провести реванш с камерунцем Карлосом Такамом.

"Фанаты увидят великолепный вечер бокса 20 июля. Многие приедут специально в Лондон, чтобы посмотреть мой поединок со Шпилькой. Это будет замечательный вечер для того, чтобы сходить туда со своей женой, друзьями или знакомыми.

Реванш против Такама? Я думал об этом. Карлос - очень хороший парень, мы с ним общались. Буду рад, если наш реванш состоится. Если болельщики хотят этого, то мы вновь дадим им этот бой", приводит слова Чисоры SecondsOut.

Напомним, в июле 2018 года Чисора победил Такама техническим нокаутом в восьмом раунде.

Чисора и Шпилька проведут бой 20 июля на арене O2 в Лондоне. В свою очередь Такам в следующем поединке должен встретиться с дебютантом хэвивейта Александром Усиком.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Карлос Такам.
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