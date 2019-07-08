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Форман: Я был шокирован, когда Джошуа упал от рук Руиса

Форман: Я был шокирован, когда Джошуа упал от рук Руиса
13:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джордж Форман рассказал о своем впечатлении от поражения экс-чемпиона мира Энтони Джошуа мексиканцу Энди Руису .

 Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман рассказал о своем впечатлении от поражения экс-чемпиона мира Энтони Джошуа мексиканцу Энди Руису и дал советы, о проведении матча-реванша между бойцами. Его слова цитирует BoxingScene:

"Я был шокирован, когда Джошуа упал от рук Энди Руиса, но я верю, что он вернется еще сильнее, поскольку понимает, что может проиграть. Когда ты проигрываешь в статусе чемпиона в супертяжелом весе, то на самом деле теряешь частичку себя. Необходимо найти ее снова. Джошуа нельзя исчезать. Он должен вести публичную жизнь, не следует прятаться от СМИ.

Я бы вообще не думал о скором реванше с Руисом. Я не считаю, что Джошуа надо проводить рематч в этом году или следующем. Энтони не нужен Руис, это Энди нуждается в нем. Через шесть месяцев все чемпионские пояса окажутся в разных руках. И тогда Джошуа сможет завоевать один из них, а позже - и второй.

Необходимо вернуться и все начинать сначала. Нельзя спешить. Если я смог стать чемпионом через 20 лет после потери титула, то Джошуа это под силу и подавно. Через два года он снова соберет все пояса. Энтони - отличный боксер, будущее принадлежит ему", - сказал Форман.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джордж Форман, Энди Руис.
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