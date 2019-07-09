Сауль Альварес может потерять титул IBF

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес может лишиться титула IBF. Организация обязала чемпиона провести защиту пояса против обязательного претендента Сергея Деревянченко. Однако, как сообщает ESPN, команда мексиканца даже не начинала переговоры с украинцем, дедлайн которых истек 15 июня.
Если IBF лишит Альвареса титула, то его разыграют боксеры с самым высоким рейтингом организации - Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин.
Отметим, что в свое время Головкин лишился вышеупомянутого титула из-за отказа от боя с Деревянченко, которому предпочел армянина Ванеса Мартиросяна.
Ранее сообщалось, что Альварес хочет поединка с Сергеем Ковалевым. И по информации Боба Арума, этот поединок состоится в декабре.