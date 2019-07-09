Лопес: Хэйни пытается создать впечатление, что я боюсь с ним биться

Молодой американский боксер Теофимо Лопес высказался касательно своего возможного соперника Дэвина Хэйни.
Он считает, что его противник просто завидует ему, так как Теофимо находится в топ-3 по всем версиям.
"Хэйни отметил, что я не взял участия в каком-то конкурсе WBC, чтобы побиться за пояс с победителем поединка Ломаченко - Кэмпбелл. Дело в том, что Дэвин не видит общей картины.
WBC фактически вернули его в рейтинги, я нахожусь выше, вероятно, в тройке лучших по основным версиям. Поэтому, мне кажется, он хотел создать впечатление, что я боюсь с ним биться. Малыш готов делать все, чтобы показать всем себя. Я в его голове, я тот, от которого он желает избавиться.
Хэйни говорит это все, однако я всего в двух боях от пояса, и я буду чемпионом через два боя. У тебя рекорд 20 с чем-то, а у меня 13-0. Я просто ощущаю маленькую зависть... Он думает, что как только будет обязательным претендентом, то поборется за пояс. Парень не видит, что даже если и будет им, то они подтолкнут обладателя IBF, а он будет просто в стороне", - рассказал Теофимо в интеврью BadLeftHook.
Ранее Теофимо Лопеса брутально отправили на канвас в спарринге.