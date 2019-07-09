Лопес: Хэйни пытается создать впечатление, что я боюсь с ним биться

Новости спорта: Теофимо Лопес высказался касательно своего возможного соперника Дэвина Хэйни

Молодой американский боксер Теофимо Лопес высказался касательно своего возможного соперника Дэвина Хэйни.

Он считает, что его противник просто завидует ему, так как Теофимо находится в топ-3 по всем версиям.

"Хэйни отметил, что я не взял участия в каком-то конкурсе WBC, чтобы побиться за пояс с победителем поединка Ломаченко - Кэмпбелл. Дело в том, что Дэвин не видит общей картины.

WBC фактически вернули его в рейтинги, я нахожусь выше, вероятно, в тройке лучших по основным версиям. Поэтому, мне кажется, он хотел создать впечатление, что я боюсь с ним биться. Малыш готов делать все, чтобы показать всем себя. Я в его голове, я тот, от которого он желает избавиться.

Хэйни говорит это все, однако я всего в двух боях от пояса, и я буду чемпионом через два боя. У тебя рекорд 20 с чем-то, а у меня 13-0. Я просто ощущаю маленькую зависть... Он думает, что как только будет обязательным претендентом, то поборется за пояс. Парень не видит, что даже если и будет им, то они подтолкнут обладателя IBF, а он будет просто в стороне", - рассказал Теофимо в интеврью BadLeftHook.

Ранее Теофимо Лопеса брутально отправили на канвас в спарринге.