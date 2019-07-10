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IBF обязала Альвареса провести бой с Деревянченко

IBF обязала Альвареса провести бой с Деревянченко
08:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В IBF могут лишить Альвареса титула и назначить чемпионский бой для Головкина.

Руководство IBF рассматривает возможность лишить Сауля Альвареса титула чемпиона мира, сообщает BoxingScene. После того как мексиканец завоевал пояс по этой версии в бою с Дэниелом Джейкобсом, в организации призвали Сауля провести обязательную защиту от посягательств официального претендента в лице Сергея Деревянченко. Команде Канело было направлено соответствующее письмо, однако реакции на него не последовало.

Если Альварес не намерен в следующем бою биться с обязательным претендентом на пояс по версии IBF, он будет лишён титула. В таком случае вакантный пояс оспорят всё тот же Деревянченко и экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, который когда-то обладал этим титулом и также лишился его из-за отказа проводить обязательную защиту.

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Напомним, что спортсмен из Казахстана в предыдущей встрече нокаутировал Стива Роллса, а Сергей Деревянченко стал претендентом на пояс после победы над Джеком Кулькаем.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Бокс новости.
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