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Диллиан Уайт: Я самый недооцененный боксер в мире

Диллиан Уайт: Я самый недооцененный боксер в мире
03:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец рассказал о своем следующем сопернике Оскаре Ривасе.

Британский боксер Диллиан Уайт, который долгое время находится на первом месте в рейтинге WBC, заявил, что в каждом своем поединке он пытается доказать всем, что его недооценивают.

Помимо этого, Диллиан выразил уважение своему следующему сопернику Оскару Ривасу, поскольку на любительском уровне он победил таким именитых боксеров, как Кубрат Пулев и Энди Руис.

"Возможно, я самый недооцененный боксер в мире. Каждый мой соперник постоянно несет какую-то чушь перед боем со мной. Мы видим это снова и снова.

Что касается Риваса, то я ничего не говорил о нем плохого, а только хвалил. На любительском ринге он побил Кубрата Пулева и Энди Руиса. Он был топовым любителем. У него 26 боев в профи и 26 побед, 18 из которых - это победы нокаутом. В последнем поединке он победил Брайанта Дженнингса.

Если он победит меня, то у него появится шанс получить бой за чемпионский титул. Для Риваса это очень важно. Он думает, что все недооценивают его. Оскар хочет доказать, что другие ошибаются. Мы с ним в этом очень похожи, поскольку я так делаю в каждом поединке.

В этом бою я не собираюсь менять свое отношение. Я так подходил к поединкам на протяжении всей карьеры", – приводит слова Уайта SecondsOut.

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Отметим, что бой Диллиан Уайт – Оскар Ривас пройдет 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, ранее Дэвид Хэй заявил, что Уайт является единственным супертяжем, кто заслужил титульный бой.

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