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Теофимо Лопес пообещал нокаутировать очередного соперника

Теофимо Лопес пообещал нокаутировать очередного соперника
03:55 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Теофимо Лопес уверен, что сможет одержать досрочную победу над 29-летним японцем Масаеши Накатани

Проспект легкого веса 21-летний американец Теофимо Лопес (13-0-0, 11 KO) уверен, что сможет одержать досрочную победу над 29-летним японцем Масаеши Накатани (18-0-0, 12 KO).

«Все, что люди говорят о Комми и Ломаченко, не произойдет, если я не побью Накатани. Это самое важное, и я чувствую, что готов, но сейчас не смотрю дальше элиминатора. Давайте посмотрим, сможет ли Накатани пройти все двенадцать раундов.

Большинство бойцов, с которыми я встречался, не могли терпеть раунд за раундом, и я не думаю, что Накатани сможет оказать большое сопротивление. Этот бой будет закончен нокаутом», – сказал Лопес.

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Бокс, Новости бокса, Теофимо Лопес, Масаеши Накатани.
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