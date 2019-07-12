Теофимо Лопес пообещал нокаутировать очередного соперника

Новости спорта: Теофимо Лопес уверен, что сможет одержать досрочную победу над 29-летним японцем Масаеши Накатани

Проспект легкого веса 21-летний американец Теофимо Лопес (13-0-0, 11 KO) уверен, что сможет одержать досрочную победу над 29-летним японцем Масаеши Накатани (18-0-0, 12 KO).

«Все, что люди говорят о Комми и Ломаченко, не произойдет, если я не побью Накатани. Это самое важное, и я чувствую, что готов, но сейчас не смотрю дальше элиминатора. Давайте посмотрим, сможет ли Накатани пройти все двенадцать раундов.

Большинство бойцов, с которыми я встречался, не могли терпеть раунд за раундом, и я не думаю, что Накатани сможет оказать большое сопротивление. Этот бой будет закончен нокаутом», – сказал Лопес.